Grüne küren Tirolerin Felipe zur Bundessprecherin

Felipe, die 238 von 254 gültigen Stimmen erhielt, nahm die Wahl mit einem freudigen "Ja" an. "Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen", sagte sie unter lang anhaltendem Applaus im Design Center Linz. Mit den 93,7 Prozent Zustimmung blieb Felipe hinter dem Ergebnis ihrer Vorgängerin Glawischnig, die bei ihrer ersten Wahl zur Bundessprecherin der Grünen 2009 auf 97,4 Prozent der Delegiertenstimmen kam. Klar überflügeln konnte Felipe aber Alexander Van der Bellen, der 1997 bei seinem Einstand als Bundessprecher 82,3 Prozent erhielt und nur 2002 die 90- Prozent- Hürde überspringen konnte.

In ihrer Bewerbungsrede positionierte Felipe die Grünen einmal mehr als Alternative zu einer FPÖ- Regierungsbeteiligung im Bund. Man wolle der Krisenstimmung, Lähmung und Angst in der Gesellschaft etwas entgegensetzen. "Gemeinsam können wir Österreich zu einem Land machen, in dem ein friedliches Zusammenleben in einer intakten Umwelt die wichtigste Staatszielbestimmung ist", sagte sie.

Eva Glawischnig nicht in Linz

Zum Auftakt des 38. Bundeskongresses dankte Grünen- Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik der nicht anwesenden Eva Glawischnig für deren Leistungen für das grüne Projekt. Die kommende Wahl bezeichnete er als "Richtungswahl". Es gebe mit SPÖ, ÖVP und FPÖ drei mittelgroße Parteien, "die zunehmend rechte Politik machen", so Luschnik. Die Grünen stünden glaubwürdig für eine andere Richtung und ein positives Zukunftsbild, meinte er.

Die oberösterreichische Landessprecherin Maria Buchmayr warnte zu Beginn vor ÖVP und FPÖ und nannte Oberösterreich ein "exemplarisches Pflaster" dafür, was passiert, wenn Schwarz- Blau an die Regierung kommt. Familien sei die Mindestsicherung gekürzt, Häuslbauern die Solarförderung gestrichen worden, Lehrer würden angegriffen, Rechtsextreme könnten offizielle Räume des Landes Oberösterreich für Veranstaltungen anmieten. "Das ist Schwarz- Blau, und das gilt es mit aller Kraft zu verhindern."