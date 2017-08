Großvater und Enkel in steile Rinne gestürzt - tot

Tödliches Drama in den Schladminger Tauern am Dienstag: Zwei Alpinisten - es dürfte sich um Großvater und Enkel handeln - sind am Vormittag am Höchstein 60 Meter vor den Augen weiterer Familienangehöriger in eine steil abfallende Rinne gestürzt und erlitten dabei tödliche Verletzungen.