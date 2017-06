Großfeuer auf Bauernhöfen in NÖ und Vorarlberg

Kurz vor 5 Uhr brach das Feuer in Niederösterreich aus. 170 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren stehen laut Feuerwehr im Löscheinsatz. Auch ein Hubsteiger wurde angefordert. Die Bewohner konnten sich unverletzt selber aus dem Gebäude retten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar.

Großfeuer zerstörte Bauernhof in Vorarlberg

Ein weiteres Großfeuer zerstörte am Donnerstag einen Bauernhof in Götzis (Bezirk Feldkirch) zerstört. Die Flammen brachen aus unbekannter Ursache im Wohnhaus des Hofes aus und breiteten sich rasend schnell auf das gesamte Gebäude und Teile des Stalls aus. Die Hofbewohner hielten sich zu dem Zeitpunkt bei den Pferdeställen auf, die Nutztiere wurden in Sicherheit gebracht.

Die Flammen wurden von rund 200 Feuerwehrleuten bekämpft, nach etwa zwei Stunden war der Brand gegen 16 Uhr unter Kontrolle. Weitere umstehende Gebäude wurden von der Feuerwehr geschützt und blieben unbeschädigt. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter drei Feuerwehrmänner.