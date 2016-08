Großbrand von vierjährigem Kind verhindert

"Mama, Mama, beim Nachbarn brennt's!" Ganz aufgeregt kam der kleine Leonhard Wallner aus St. Roman im Bezirk Schärding zu Mama und Papa in den Kuhstall gerannt. "Er war so verzweifelt, dass ich gleich vom Melkstand aufgestanden bin und nachgeschaut habe - aus der Garage kam dicker Qualm, also holten wir gleich die Feuerwehr", ist Mama Miriam stolz auf ihren kleinen "Rauchmelder". Denn dank ihm konnte der Brand in der Garage von drei Feuerwehren noch rechtzeitig gelöscht werden - ein Traktor hatte Feuer gefangen.

28 Florianijünger öffneten das verschlossene Tor, zogen den brennenden Traktor ins Freie und löschten ihn. Er ist zwar schwer beschädigt, aber die Garage steht noch und die Flammen griffen auf keine weiteren Gebäude über. Es wurde auch niemand verletzt. Nach zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte abrücken. Der Besitzer, Landwirt Josef Maurer, war bei dem Unglück im Ortsteil Razing nicht zu Hause, eilte sofort herbei, als er davon erfuhr. Er bedankte sich ganz herzlich beim Held des Tages.

Bub "will jetzt alles über Feuer wissen"

Der tapfere Bub muss die ganze Aufregung aber erst verdauen und fragt seiner Mutter nun Löcher in den Bauch: "Er will jetzt alles über das Feuer wissen." Der Kommandant der Florianijünger von St. Roman, Peter Scheuringer, lobte den Kleinen jedenfalls nach dem Einsatz noch einmal kräftig: "Er war zuerst ganz traurig, weil es gebrannt hat - aber ich habe ihm erklärt, dass das ganz toll war, was er gemacht hat. Er hat wirklich einen Großbrand verhindert."