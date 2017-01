Grenzkontrollen gehen in die Verlängerung

Die gemeinsamen Kontrollen an der deutsch- österreichischen Grenze werden weiter verlängert. Auf einen konkreten Zeitraum ließen sich am Donnerstag in Berlin allerdings weder Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka noch sein deutscher Amtskollege Thomas de Maziere festnageln. Nur so viel ließ man diesbezüglich wissen: "So lange die EU- Außengrenzen nicht ausreichend geschützt sind." Die gemeinsamen Kontrollen hätten Mitte Februar auslaufen sollen.