"Grenzen auf"- Fan Reimon jetzt im Grünen- Vorstand

Die "Erneuerung und Verjüngung" des grünen Parteivorstands, wie von Bundessprecherin Eva Glawischnig angekündigt, wird nun in die Tat umgesetzt. Gleich drei neue Gesichter stehen in der kommenden Woche zur Abstimmung. Einer davon ist der EU- Abgeordnete Michel Reimon. Der 45- Jährige hat wiederholt mit Auftritten und Aussagen für Aufregung gesorgt. So überreichte er während einer Debatte über die Grenzsicherung in Österreich im November 2015 dem damaligen Kanzler Werner Faymann einen Bolzenschneider - als Symbol gegen die Abschottungspolitik der EU.