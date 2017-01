Grazerin rast mit Auto in ehemalige Bankfiliale

So etwas sieht man auch nicht alle Tage: Eine 64- jährige Autofahrerin ist Dienstagmittag in Graz mit ihrem Auto ungebremst in eine leerstehende ehemalige Bankfiliale gerast und hat dabei eine wahre Spur der Verwüstung gezogen. Erst am anderen Ende des Gebäudes kam der Wagen der Frau zum Stillstand. Die 64- Jährige blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden ist erheblich.