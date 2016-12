Grazerin (25) auf Radweg sexuell belästigt

Zum Vorfall kam es gegen 1.30 Uhr beim Schwimmschulkai, die Grazerin war gerade auf dem Nachhauseweg. Nachdem der Unbekannte die überrumpelte 25- Jährige geküsst hatte, stieß sie den Täter mit beiden Händen von sich. Der Mann ließ daraufhin von der jungen Frau ab und verschwand in der Dunkelheit.

Die Grazerin konnte nur eine sehr vage Personenbeschreibung des Täters abgeben. Er ist 1,80 bis 1,85 Zentimeter groß, war in der Tatnacht dunkel gekleidet und hatte möglicherweise einen ausländischen Akzent, so die Polizei am Freitag.