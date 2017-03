Grazer seit 40 Jahren ohne Führerschein unterwegs!

Seit rund 40 Jahren ist ein 58- jähriger Grazer führerscheinlos auf den Straßen unterwegs gewesen. Bei einer Polizeikontrolle am Sonntag wurde der Mann nun erwischt, war auch noch alkoholisiert und saß in einem nicht zugelassenen Pkw. Auch in Oberösterreich wurde ein Lkw- Lenker entlarvt, der seit zehn Jahren ohne gültigen Führerschein mit seinem Schwerfahrzeug über die Straßen gebrettert war.