Grazer Raubserie: Jetzt schon 7 Opfer bekannt!

Am Freitag erstattete der Sohn der 80- Jährigen Anzeige bei der Polizei. Seine Mutter sei am 9. Juli im Stiegenhaus ihres Wohnhauses in der Alfred- Coßmann- Gasse gestürzt. Sie wurde am rechten Unterkiefer verletzt und verlor kurz das Bewusstsein. Erst Stunden später bemerkte die Frau, dass ihr ihre Geldbörse und ihre Halskette fehlten. Zu diesem Zeitpunkt ging sie davon aus, einfach gestürzt zu sein und ihre Wertsachen verloren zu haben.

Aufgrund der medialen Berichterstattung über die Raubserie schöpfte der Sohn der 80- Jährigen nun aber Verdacht und ging zur Polizei.

"Wir gehen Hinweisen nach"

Damit geht die Exekutive nun bereits von sieben Opfern der schrecklichen Raubserie in Graz aus. Die Sonderkommission "Schmuckraub" ermittelt mit Hochdruck. Die Veröffentlichung der Fahndungsfotos brachte bereits Hinweise ein: "Vereinzelt haben sich Personen gemeldet. Diesen Hinweisen gehen wir jetzt nach", so Kontrollinspektor Fritz Grundnig von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark.

Indes ist ein gesuchter Mann, den die Polizei im Verdacht hatte, entlastet worden. Der Mann hatte sich bei den Behörden gemeldet, nachdem sein Fahndungsfoto am Mittwoch von der Polizei veröffentlicht worden war. Er wurde überprüft, der Verdacht gegen ihn erhärtete sich zunächst nicht.

Die Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen bleibt zunächst aufrecht. Der nun entlastete Mann war ins Visier der Ermittler geraten, weil er sich beim Busfahren in unmittelbarer Nähe des eigentlichen Verdächtigen aufhielt. Die Videoaufnahmen legten nahe, dass sich die Männer kannten, sie verhielten sich auffällig, erklärte ein Polizist gegenüber der APA. Er gab jedoch an, den anderen Mann nicht zu kennen. Auch habe er für die Überfälle teilweise Alibis.

Pensionistinnen zur Vorsicht geraten

Solange der oder die Täter jedoch nicht gefasst sind, rief die Polizei bereits mehrmals zur erhöhten Vorsicht auf. Insbesondere betagte Damen sollten in Graz die Augen offen halten und keinen Schmuck sichtbar am Körper tragen.

Hinweise werden an den Journaldienst des Kriminalreferates unter 059133/65 3333 oder an jede Polizeidienststelle erbeten.