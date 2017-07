Grazer Raubserie: Jetzt schon 7 Opfer bekannt!

Am Freitag erstattete der Sohn der 80- Jährigen Anzeige bei der Polizei. Seine Mutter sei am 9. Juli im Stiegenhaus ihres Wohnhauses in der Alfred- Coßmann- Gasse gestürzt. Sie wurde am rechten Unterkiefer verletzt und verlor kurz das Bewusstsein. Erst Stunden später bemerkte die Frau, dass ihr ihre Geldbörse und ihre Halskette fehlten. Zu diesem Zeitpunkt ging sie davon aus, einfach gestürzt zu sein und ihre Wertsachen verloren zu haben.

Aufgrund der medialen Berichterstattung über die Raubserie schöpfte der Sohn der 80- Jährigen nun aber Verdacht und ging zur Polizei.

Wer kennt diese Männer? Foto: LPD Steiermark

"Wir gehen Hinweisen nach"

Damit geht die Exekutive nun bereits von sieben Opfern der schrecklichen Raubserie in Graz aus. Die Sonderkommission "Schmuckraub" ermittelt mit Hochdruck. Die Veröffentlichung der Fahndungsfotos brachte bereits Hinweise ein: "Vereinzelt haben sich Personen gemeldet. Diesen Hinweisen gehen wir jetzt nach", so Kontrollinspektor Fritz Grundnig von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark.

Solange der oder die Täter jedoch nicht gefasst sind, rief die Polizei bereits mehrmals zur erhöhten Vorsicht auf. Insbesondere betagte Damen sollten in Graz die Augen offen halten und keinen Schmuck sichtbar am Körper tragen.

Hinweise zum Aufenthalt oder der Identität dieser Personen werden an den Journaldienst des Kriminalreferates unter 059133/65 3333 oder an jede Polizeidienststelle erbeten.