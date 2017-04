Grazer Geldschatz- Rätsel geklärt: Makler in Haft

Gut verpackt in einem Karton, in sechs Bündel mit 500- Euro- Scheinen, war der "Schatz", den ein 42- Jähriger Anfang Jänner in einem Haus in einer schmucken Grazer Gegend entdeckte. Sofort alarmierte er die Polizei. Die forschte einen selbstständigen Immobilienmakler (48) aus, der selbst eine Wohnung dort bewohnte.

Betrugsverdacht gegen Makler

Er dürfte - laut derzeitigem Erhebungsstand - seine Tätigkeiten einer Dame in der Obersteiermark angeboten haben, die eine teure Liegenschaft geerbt hatte und sie verkaufen wollte. Der Makler könnte also Profit gerochen haben, machte ihr schöne Augen und beteuerte, nur er habe das Zeug dazu, auch noch eine enorme Wertsteigerung durch einen von ihm organisierten Hochwasser- und Lawinenverbau herauszuschlagen.

Den gab es zwar - aber aus öffentlicher Hand! Er selbst erhielt von der Frau aber nicht nur die - ohnehin lukrative - Maklergebühr, sondern auch noch mehrere hunderttausend Euro schwarz auf die Hand für seine Dienste. Die Liegenschaft wurde zwar verkauft - der Dame blieb aber nicht mehr viel Geld übrig.

Im Keller dieser Villa in Graz-Andritz wurde der Geldschatz entdeckt. Foto: Jürgen Radspieler

Auch noch Zeugin beeinflusst?

269.500 Euro - einen Teil seines Gewinns - versteckte er im Keller der Villa in Graz, in der Annahme, das Abteil würde nicht vermietet werden, da die dazugehörige Wohnung riesig und daher für die meisten unerschwinglich wäre - ein Irrglaube! Es fand sich nämlich doch jemand, der sich einmietete - und das Schwarzgeld entdeckte!

Davon dürfte der tatverdächtige Makler zunächst auch nichts mitbekommen haben, denn er flog nach Übersee. Im Zuge der Geschichte versuchte er auch, eine Zeugin zu beeinflussen, in seinem Sinne bei der Polizei auszusagen. Doch der Schwindel flog so erst recht auf! Letzte Woche kehrte er wieder zurück, und das nutzten die Beamten der Polizei Graz- Andritz: Sie nahmen ihn fest.

Der 48- jährige Verdächtige bestreitet die Tat. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz- Jakomini eingeliefert.

Monika Krisper, Kronen Zeitung