Graz: Wer nicht geimpft ist, bekommt keinen Job

Derzeit betrage die Durchimpfungsrate in Österreich etwa 87 Prozent, in Tirol in manchen Bezirken nur knapp über 70 Prozent, wie Experten im Zuge einer Impfkonferenz in Innsbruck bekannt gaben. Bei diesem Anlass wurde auch über die verpflichtende Auflage diskutiert, Krankenhauspersonal nur mehr dann einzustellen, wenn entsprechende Einträge in den Impfpässen nachgewiesen werden können.

Masern keine Kinderkrankheit

Das werde - nach Graz - bald in ganz Österreich Standard sein, wie Andrea Grisold von der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin sagte. Sie wirft Impfgegnern vor, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Die Verunsicherung die sie dadurch erzielen, führt zu einer steigenden Impfskepsis, weniger Leute lassen sich impfen.

Reinhard Würzner von der Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie erklärte, dass Masern eben keine Kinderkrankheit, sondern nach wie vor gefährlich sind. Entgegen der manchmal vorhandenen Meinung, eine Maserninfektion würde das Immunsystem stärken, schwäche es dieses in Wahrheit. Die Intensität bei einer Ansteckung sei tausendmal stärker als bei der Impfung. Die Impfung ist außerdem kostenlos, sagte Würzner.

FPÖ: "Impfpflicht diskriminierend"

"Die Diskriminierung jener Personen, denen ein Studienplatz in Graz wegen fehlender Masern- oder Rötelnimpfung vorenthalten wird, ist völlig inakzeptabel und wird auch einer rechtlichen Bekämpfung nicht standhalten", so FPÖ- Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch- Jenewein. Die FPÖ bekenne sich zu den Impfplänen sowie zur Impfung als sinnvolles Mittel der Prävention. "Eine Impfverpflichtung lehnen wir jedoch ab."

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Wiener Wissenschafter einen Impfstoff für den Schnupfen entwickelt haben dürften - eine Innovation aus Österreich, die weltweit für Aufsehen sorgte.