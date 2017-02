Graz- Wahl: ÖVP deutlich vor KPÖ und FPÖ

Entgegen Meinungsumfragen ist die links- linke Revolution bei der Graz- Wahl am Sonntag ausgeblieben. KPÖ, SPÖ und Grüne haben keine Mehrheit im Rathaus erreicht. Der amtierende ÖVP- Bürgermeister Siegfried Nagl und die FPÖ konnten zulegen, Grün hat verloren - und Rot fuhr das historisch schlechteste Ergebnis in der steirischen Landeshauptstadt ein. Und: Die NEOS ziehen in den Gemeinderat ein.