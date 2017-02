Graz- Wahl: ÖVP deutlich vor KPÖ und FPÖ

U rnengang bei Kaiserwetter

Das Wochenende zur Gemeinderatswahl in Graz war das strahlendste und bisher wärmste im noch jungen Jahr 2017: Schon Sonntagfrüh herrschten milde Temperaturen bei plus ein Grad Celsius, gegen Mittag kletterte das Thermometer bei wolkenlosem Himmel gar auf fast zehn Grad. Entsprechend war die "Adjustierung" vieler Wähler - mit Nordic Walking- Stecken oder Joggingkleidung. Die Wahlbeteiligung wird derzeit auf 57 Prozent geschätzt.

Wahllokale seit 16 Uhr geschlossen

Die Wahllokale sind seit 16 Uhr geschlossen. Damit hat auch die Auszählung der Stimmen begonnen. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte zwischen 18 und 19 Uhr vorliegen. Das offizielle Endergebnis mit den Stimmen der Briefwahl wird am Montag am Abend vorliegen. Mit 13.626 Wahlkarten wurden doppelt so viele wie 2012 (6643) ausgegeben.

Regierung wegen Murkraftwerk geplatzt

Die Neuwahl war notwendig geworden, da Bürgermeister Siegfried Nagl für sein Budget keine Mehrheit gefunden hatte, die KPÖ hatte ihre Unterstützung an eine Volksbefragung zu einem umstrittenen Murkraftwerk geknüpft. Insgesamt waren 222.856 Personen (2012: 209.805) wahlberechtigt, zehn Parteien und Listen standen zur Auswahl. Vergeben werden 48 Gemeinderats- und sieben Stadtsenatssitze, in Graz herrscht das Proporzsystem.

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) Foto: APA/Erwin Scheriau

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) Foto: APA/Erwin Scheriau

KPÖ-Kandidatin Elke Kahr Foto: APA/Erwin Scheriau

KPÖ-Kandidatin Elke Kahr Foto: APA/Erwin Scheriau

SPÖ-Kandidat Michael Ehmann Foto: Jürgen Radspieler

Stadtrat Michael Ehmann (SPÖ) erhielt am Samstag Unterstützung von Bundeskanzler Christian Kern. Foto: APA/Erwin Scheriau

FPÖ-Spitzenkandidat Mario Eustacchio: Rückendeckung von Heinz-Christian Strache und Norbert Hofer Foto: APA/Erwin Scheriau

Grünen-Parteichefin Eva Glawischnig mit Graz-Frontfrau Tina Wirnsberger Foto: APA/Erwin Scheriau