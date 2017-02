Graz- Wahl: Nagl bei Stimmabgabe "nervös wie immer"

Die Neuwahl war notwendig geworden, da Bürgermeister Nagl für sein Budget keine Mehrheit gefunden hatte, die KPÖ hatte ihre Unterstützung an eine Volksbefragung zum Murkraftwerk geknüpft. Insgesamt sind 222.856 Personen (2012: 209.805) wahlberechtigt, zehn Parteien und Listen stehen zur Auswahl. Vergeben werden 48 Gemeinderats- und sieben Stadtsenatssitze, in Graz herrscht das Proporzsystem.

Nagl wählte am Sonntag in der Früh als erster der Spitzenkandidaten im Gasthaus Brandhof in der Innenstadt. "Die Sonne scheint, die Vogerl zwitschern", gab er sich beim Eintreffen gegenüber den wartenden Journalisten durchaus gut gelaunt. Aber, räumte der Bürgermeister ein: "Ich bin nervös wie immer." Man sei im Leben gut beraten, Erwartungshaltungen nicht zu hoch zu schrauben. Er hoffe, dass ihm die Grazer wieder das Vertrauen schenken, meinte Nagl, der sich nach mehr als 13 Jahren im Amt zum vierten Mal um den Stadtchef bewirbt. "Ich stehe zur Verfügung." Seine persönliche Schmerzgrenze verriet er auf Nachfrage nicht.

KPÖ-Kandidatin Elke Kahr Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wahllokale bis 16 Uhr geöffnet

Nach der Stimmabgabe wollte sich Nagl seiner Familie widmen, die ihn in letzter Zeit nicht so oft zu Gesicht bekommen habe. Gemeinsam wolle man die Ergebnisse am Nachmittag abwarten. Die Wahllokale schließen um 16 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis - ohne Briefwahlstimmen - wird am frühen Abend gerechnet. Das endgültige Ergebnis liegt am Montagabend nach Auszählung der Briefwahlstimmen vor.

Stadtrat Michael Ehmann (SPÖ) erhielt am Samstag Unterstützung von Bundeskanzler Christian Kern. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Grüne Kandidatin Wirnsberger: "Bin guten Mutes"

Als zweite der Spitzenkandidaten gab die Grüne Tina Wirnsberger am Sonntag ihre Stimme ab. Gut gelaunt erschien sie im neuerbauten BORG Dreierschützengasse im Bezirk Eggenberg, in dem zum ersten Mal für eine Grazer Gemeinderatswahl zwei Wahlsprengel sind. "Ich bin guten Mutes, denn wir haben die richtigen Themen besetzt", sagte Wirnsberger.

Den Tag bis zum Nachmittag verbringt sie mit der Familie: "Ich bin gestern Tante von Zwillingen geworden", strahlte sie mit der den Frühnebel durchbrechenden Sonne um die Wette. Kleine Unaufmerksamkeit ihres Wahlkampfteams: Ausgerechnet vor dem Wahllokal der Spitzenkandidatin fehlte ein Plakatständer der Grünen - ÖVP, KPÖ, SPÖ und FPÖ waren vertreten.