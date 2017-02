Graz: Mirsad O. wegen Platzproblemen verlegt

Der radikalislamistische Hassprediger Mirsad O. alias Ebu Tejma hatte gegen das erstinstanzliche Urteil Rechtsmittel erhoben und sich - dem Gesetz entsprechend - weiter in Graz in U- Haft befunden.

Nach der von der Staatsanwaltschaft Graz geleiteten Anti- Terror- Razzia, bei der Ende Jänner 14 Personen, darunter zwei mutmaßliche Salafisten- Prediger festgenommen wurden , bekam man in der Justizanstalt Graz jedoch ein gewisses Platzproblem: Mit dem weiteren "Nachschub" an Terrorverdächtigen war die Anstaltsleitung herausgefordert, eine beträchtliche Anzahl an Islamisten und möglichen Dschihad- Befürwortern so unterzubringen, dass sie untereinander keinen Kontakt aufnehmen, aber auch nicht andere Insassen beeinflussen oder gar radikalisieren können.

Neue Haftanstalt bleibt geheim

"Aus Kapazitätsgründen sind daher einige Personen, die sich schon länger in U- Haft befinden, auf andere Justizanstalten aufgeteilt worden", sagte Josef Schmoll, Sprecher der Generaldirektion für den Strafvollzug, am Mittwoch. Unten jenen Männern, die verlegt wurden, befand sich auch Ebu Tejma, der so keine Gelegenheit bekommen soll, sein Gedankengut an andere U- Häftlinge heranzutragen. In welcheJustizanstalt Ebu Tejma verlegt wurde, "wird nicht bekannt gegeben", so Schmoll.