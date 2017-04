Graz: Mann onanierte vor den Augen zweier Mädchen

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall bereits am Montagnachmittag zwischen 16.30 und 16.50 Uhr, als sich die zwei Schülerinnen an das Ufer des Andritzbach setzten. Auf der gegenüberliegenden Seite des Baches sahen sie einen nur mit roter Unterhose und weißem T- Shirt bekleideten Mann sitzen, der sie beobachtete.

Dieser zog daraufhin laut Auskunft der Kinder seine Unterhose herunter, grätschte die Beine und begann sich selbst zu befriedigen. Die Mädchen versuchten, den Mann zu ignorieren. Als andere Personen vorbeigingen, zog der unbekannte Täter seine Unterhose wieder hinauf und "spielte" laut Angaben der beiden Mädchen am Ufer des Baches mit Steinen.

Müttern von Vorfall berichtet

Als die Schülerinnen nach etwa 20 Minuten nach Hause gingen, machte sich auch der Mann aus dem Staub. Daheim erzählten die Kinder ihren Müttern von dem Vorfall. Diese alarmierten daraufhin die Polizei. Nähere Angaben zum Täter sind derzeit nicht bekannt.