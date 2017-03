Graz: Leiche in Mülllieferung aus Wien entdeckt

Schrecklicher Fund in der Nacht auf Mittwoch in einem Grazer Müllentsorgungsbetrieb: Mitarbeiter entdeckten in einer Abfalllieferung aus Wien eine Leiche. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 58- jährigen Obdachlosen aus der Slowakei. Die Obduktion der Leiche ergab "Hinweise auf eine Fremdeinwirkung zu Lebzeiten des Verstorbenen", so die Landespolizeidirektion Steiermark.