Graz: Gespanntes Warten auf Urteil im Amok- Prozess

Bereits kurz vor 8 Uhr waren alle Eintrittskarten für Zuschauer vergeben, auch das Polizeiaufgebot war deutlich größer als an den vorangegangenen Verhandlungstagen. Nachdem am Dienstag die letzten Zeugen gehört worden waren, wurden nun die Ausführungen der psychiatrischen Gutachter und der psychologischen Sachverständigen mit Spannung erwartet.

Alen R. im weißen Anzug vor Gericht Foto: APA/ERWIN SCHERIAU/APA-POOL

Uneinigkeit über Zurechnungsfähigkeit

Die Experten sind sich nicht einig, ob Alen R. für seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden kann oder nicht. Bereits am Tag nach der Amokfahrt hatte Psychiater Peter Hofmann den Betroffenen untersucht, später dann noch einige Male. Er kam in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass R. an "paranoider Schizophrenie" leide und daher nicht zurechnungsfähig sei. Manfred Walzl, ein Grazer Psychiater, wurde ebenfalls beauftragt, den 27- Jährigen zu untersuchen. Er kam, anders als sein Kollege, zu dem Schluss, R. sei zurechnungsfähig.

Also wurde als "Obergutachter" der deutsche Experte Jürgen Müller hinzugezogen, der sich Hofmanns Meinung anschloss. Hofmann hat sein Gutachten bereits am Dienstag erläutert, nun folgen die restlichen Sachverständigen. Sollten die Ausführungen der Experten nicht allzu lange dauern und sollten keine weiteren Anträge gestellt werden, könnte das Verfahren noch am Mittwoch zu einem Ende kommen.

So müssen die Laienrichter als einzige Hauptfrage beantworten, ob Alen R. am 20. Juni 2015 drei Menschen getötet und rund 50 verletzt hat. Da die Tat außer Frage steht, wird die Zusatzfrage entscheidend sein: Ist der Betroffene imstande, sein Unrecht einzusehen, war also zum Tatzeitpunkt die Diskretions- und Dispositionsfähigkeit gegeben?

Sollten die Geschworenen befinden, dass R. zurechnungsfähig war, kann er verurteilt werden. Zusätzlich ist eine Einweisung in eine Anstalt möglich. Kommen die Laienrichter zu dem Schluss, dass der 27- Jährige nicht zurechnungsfähig war, wird nur die unbefristete Einweisung verfügt.