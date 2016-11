Graz: Angeklagter entging Brandanschlag nur knapp

Kurz bevor am Mittwoch der Böller- Prozess in Graz fortgesetzt werden konnte, ist der Hauptangeklagte nur knapp einem Brandanschlag entgangen. Er habe in der Früh einen als Brandbombe präparierten Fünf- Liter- Benzinkanister zwischen seinem Auto und dem seiner Frau entdeckt, so der Beschuldigte. Am 17. November 2014 waren illegale Böller in der steirischen Ortschaft Kapfenstein explodiert. Zwei Menschen starben.