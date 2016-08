"Graf Norbert" ging mit Ballon in die Lüfte

Norbert Hofer will es wissen: Nicht nur im Wahlkampf um die Bundespräsidentschaft versucht sich der freiheitliche Kandidat in neuen Höhenflügen, der begeisterte Flieger ging am Donnerstag erstmals auch via Ballon in die Luft. In der Thermenregion der Steiermark fuhr "Graf Norbert", begleitet von Journalisten, auch über jene Stelle, an der er vor 13 Jahren beim Paragleiten abstürzte.