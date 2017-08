Gletscher gab Leiche frei: Opfer identifiziert

Bei der am Sonntag in Tirol am Alpeiner Ferner gefundenen Gletscherleiche handelt es sich - wie vermutet - um den seit 1974 in diesem Bereich vermissten Deutschen. Zudem wurde - vorbehaltlich der histologischen und toxikologischen Untersuchungsergebnisse - eine Unterkühlung als Todesursache festgestellt.