Glawischnig: "Ich denke nicht an Rücktritt"

In einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" trotzt Glawischnig aktuell ihren Kritikern innerhalb und außerhalb der Partei. "Ich denke nicht an Rücktritt - und setze all meine Kraft dafür ein, die Grünen geschlossen in die Nationalratswahl zu führen", stellte die Chefin der Öko- Partei unmissverständlich klar.

Jugendorganisation stichelt weiter

Die Jungen Grünen, die die Parteichefin öffentlich zum Rücktritt aufgefordert und damit einen handfesten Konflikt in der Bundespartei und den eigenen Rauswurf ausgelöst hatten, gossen unterdessen erneut Öl ins Feuer und appellierten in einer Aussendung an Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik, mit "Falschinformationen und Verschwörungstheorien" Schluss zu machen. "Dass die Bundespartei hinter ihrer Partei- und Führungskrise eine von langer Hand geplante Verschwörung der Jugendorganisation sieht, ist rational nicht mehr nachvollziehbar", hieß es da.

Unter Beschuss: Glawischnig und einer ihrer Vertrauten, Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Aufgebauscht werde etwa ein Zitat des früheren Junge- Grünen- Bundessprechers Cengiz Kulac in der "Blattlinie", der Publikation der Jungen Grünen, wurde betont. In einem Kommentar zur Frage, ob die Grünen die neue Linke sein können, hatte dieser geschrieben, die Grünen müssten "auf den Kopf gestellt werden, egal ob sie das als Partei überleben oder nicht. Überleben sie diesen Prozess, sind sie stärker als je zuvor. Wird die Partei dabei auseinanderbrechen, wird Neues entstehen." Die Jugendorganisation sieht dies aus dem Zusammenhang gerissen, am Freitag veröffentlichte sie das gesamte Heft auf ihrer Website .

Petrik: "Junge Grüne stehen geschlossen hinter mir"

Petrik sah im Gespräch mit der APA keinen Bruch zwischen der geschassten Bundesorganisation der Jungen Grünen und den Landes- oder Bezirksorganisationen. "Die stehen geschlossen hinter mir", sagte sie. Erneut äußerte sie die Hoffnung auf eine "geordnete Scheidung" von der Partei .

Flora Petrik, die Wortführerin der Rebellen Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Für sie selbst könnte das Ende der Zusammenarbeit schwerwiegende finanzielle Konsequenzen haben: Wie jedes Jahr habe die Partei Finanzmittel für die Jugendorganisation (insgesamt gibt es jährlich 160.000 Euro vom Familienministerium) per Kredit vorgestreckt, wofür Petrik persönlich haftet. Welcher Betrag heuer schon floss, konnte sie nicht beziffern, nur so viel: "Im schlimmsten Fall könnte die Partei mich in Privatinsolvenz schicken", so Petrik.

Glawischnig- Comeback am Sonntag im ORF

Von den Bundesgrünen gab es zu all dem am Freitag offiziell keinerlei Kommentar, mit den Jungen Grünen wurde laut Petrik ebenfalls nicht geredet. Zwar tagte der Bundesvorstand, eine Stellungnahme der Parteispitze gab es davor oder danach aber nicht. Ändern dürfte sich das am Wochenende: Am Sonntagabend sind Glawischnig und Petrik "Im Zentrum" zu Gast.

