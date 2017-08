Giftstoff- Alarm: 200 Liter Lauge ausgetreten

Zu einem gefährlichen Feuerwehreinsatz ist es am Dienstag in einer Lagerhalle in Wien- Leopoldstadt gekommen. In dem Gefahrengutlager traten rund 200 Liter alkalische Flüssigkeit aus und liefen einem 23- Jährigen über Kopf und Nacken. Der Gabelstapler- Fahrer dürfte das Fass zuvor auf einem Regal versehentlich beschädigt haben. Er erlitt leichte Verbrennungen.