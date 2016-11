Gewerbeordnung: Einigung, aber kein großer Wurf

Die Regierungsspitze um Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) verteidigte am Mittwoch nach dem Ministerrat die Änderungen, einen Streit stellte sie in Abrede. Verhandelt wurde bis kurz vor der Regierungssitzung. Deshalb soll der Entwurf erst Ende dieser Woche in Begutachtung geschickt werden, da die Ergebnisse noch formal eingearbeitet werden müssen.

02.11.2016, 12:40 AG/red