Gewaltvideos: Jetzt spricht das nächste Opfer (14)

Nur einen Tag nachdem die 15- jährige Patricia in Kagran vor laufender Kamera von vier Teenies krankenhausreif geschlagen wurde (Video oben), kam es am 10. November zur nächsten Prügelattacke auf einem Spielplatz in der Floridsdorfer Kürschnergasse. Die 14- jährige Marina hatte sich mit ihren Freunden in der Großfeldsiedlung verabredet. "Ich hatte Leonie Gewand geborgt, das wollte ich zurück", so das Mädchen im Gespräch mit krone.at.

Plötzlich habe Leonie aber behauptet, dass Marina ihren verstorbenen Vater beleidigt habe. Daraufhin packten zwei der Jugendlichen die Schülerin, Leonie und andere Teenies schlugen dann auf das Mädchen ein.

Auch Marina (links) wurde von der 15-jährigen Leonie verprügelt. Foto: "Krone", Peter Tomschi, facebook.com

"Er hat mir in den Bauch getreten"

Neben der 15- Jährigen waren zwei weitere von dem Facebook- Gewaltvideo bekannte Jugendliche auch bei der Attacke auf die 14- Jährige dabei. Bei ihnen handelt es sich um einen 16- Jährigen tschetschenischer Abstammung, der in Wien wohnt, und eine ebenfalls 16- Jährige, die aus Ecuador stammt. Dazu wird gegen mehrere bisher Unbekannte ermittelt. Der 16- jährige Flüchtling soll besonders brutal vorgegangen sein. "Er hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mir in den Bauch getreten."

Die 14- Jährige erlitt bei der Attacke ein blaues Auge. "Außerdem tun mir mein Kiefer und meine Schulter weh", sagt die Schülerin im krone.at- Gespräch. Laut Marina hatten die Teenies auch diese brutale Attacke mitgefilmt.

Hier, in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf, kam es zu einer weiteren Prügelattacke. Foto: Peter Tomschi

Video von Attacke gegen 14- Jährige von Polizei sichergestellt

Die Polizei hat nun auch Ermittlungen in diesem jüngsten Fall aufgenommen. Während Leonie - gegen die nun bereits in drei Fällen ermittelt wird (Anfang November soll sie ein weiteres Mädchen niedergeschlagen haben) - am Dienstag festgenommen wurde, befinden sich die anderen an den Attacken beteiligten Jugendlichen noch auf freiem Fuß. Das Video von dem Angriff auf die 14- Jährige konnte die Exekutive auf dem Handy der Tatverdächtigen sicherstellen. Es war offenbar nicht im Web veröffentlicht worden.

Suche nach weiteren Opfern

Polizeisprecher Thomas Keiblinger kann nicht ausschließen, dass die Teenies noch weitere ähnlich gelagerte Straftaten verübt haben. Er bat allfällige weitere Opfer, sich zu melden. Marina und Patricia erholen sich derzeit von ihren teils schweren Verletzungen. Patricia, die einen doppelten Kieferbruch erlitten hatte, konnte am Montag das Krankenhaus verlassen.