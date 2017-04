Gewaltiger Sozialbetrug? 600.000 E- Cards weg

Nur 21 Missbrauchsfälle mit der E- Card bestätigte die Wiener Gebietskrankenkasse für die Jahre 2014 bis 2016. In Kärnten waren es für denselben Zeitraum 154, in Niederösterreich bestand ein dahingehender Verdacht bei 299 Fällen. In der Steiermark wurden von der GKK 327 Fälle untersucht. Über das Ergebnis gibt es keine Information.

In Salzburg lagen insgesamt sechs Fälle von Missbrauch vor, in Tirol wurden überhaupt nur zwei Fälle in diesem Zeitraum überprüft. In Vorarlberg waren es 17, wovon sich drei erhärtet haben. Alles in allem aber sogenannte Peanuts, wenn man sich ansieht, dass im selben Zeitraum österreichweit fast 600.000 E- Cards verschwunden sind - 129.000 Besitzer meldeten ihre Karte als gestohlen, 466.000 E- Cards gingen verloren.

Foto: APA/HARALD SCHNEIDER, WGKK

Bei allen in Wien geprüften Fällen lag Betrug vor

Da mutet es eigenartig an, dass in Wien, dem von dem E- Card- Schwund am stärksten betroffenen Bundesland, nur 21 der 164.000 Fälle genauer geprüft wurden. Laut einem Bericht lag bei diesen 21 Fällen immer Betrug vor - so wurde die Karte meistens jemandem geborgt. In 13 Fällen wurden Schadenersatzansprüche gestellt, die übrigen Verdächtigen waren bereits untergetaucht.

Trotz zahlreicher Verdachtsfälle gab es übrigens kaum Anzeigen.