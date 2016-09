Geschworene nahmen Alen R. seine Show nicht ab

Nach der Urteilsverkündung kam Alen R. noch einmal kurz zu Wort: "Ich habe aus Angst gehandelt", ließ er die Anwesenden wissen und wurde danach abgeführt. Laut seiner Verteidigerin Liane Hirschbrich wolle R. unbedingt in der Grazer Justizanstalt Karlau bleiben. Ihr Mandant wolle nicht zurück in die Justizanstalt Göllersdorf, weil er in Graz seinen Eltern wesentlich näher wäre.

Hirschbrich kündigte Nichtigkeitsbeschwerde an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Geschworene entschieden einstimmig

Die Geschworenen bejahten einstimmig alle Hauptfragen. Damit wurde Alen R. in 108 Fällen des Mordversuchs schuldig gesprochen.

Alen R. zum Zeitpunkt der Amokfahrt und vor Gericht Foto: APA/ERWIN SCHERIAU/APA-POOL, Kronen Zeitung

Alen R. war im Juni 2015 durch die Grazer Innenstadt gerast. Bei der Amokfahrt waren drei Menschen gestorben, Dutzende weitere wurden teils schwer verletzt. Dem Urteil war mit besonderem Interesse entgegengesehen worden, nicht zuletzt deshalb, weil sich insgesamt vier Gutachter - drei Psychiater und eine Psychologin - bezüglich der Zurechnungsfähigkeit nicht einig waren.

Nur Minuten nach der Urteilsverkündung häuften sich daher auch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken: