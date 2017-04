Gerichtsvollzieher kam mit Polizei- Großaufgebot

Ein Großaufgebot an Polizisten musste am Dienstag einen Gerichtsvollzieher in Bad Eisenkappel in Kärnten begleiten. Dieser sollte die Liegenschaft einer Staatenbund- Anhängerin schätzen, weil die 60- Jährige sich weigert, einen Kredit zurückzuzahlen. Die Frau hatte dem Exekutor bisher den Zutritt zu ihrem Haus strikt untersagt.