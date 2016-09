"Gerechtigkeit im Namen der Opfer hat gesiegt!"

Der Glaube an Justitia erfährt Aufwind - zu "sanft" wurde, so viele unserer Leser, in der Vergangenheit oft entschieden. Doch dieses Urteil scheint den meisten gerecht zu sein - sofern "lebenslang" auch wirklich "ein Leben lang" bedeutet. "Das gerechteste Urteil seit Langem, und lebenslang soll lebenslang bleiben. Die Toten werden auch nicht mehr lebendig, und die anderen Opfer hatten und haben einen langen Leidensweg", beginnt krone.at- User Rocko1. Ähnlich sieht das Wolfgang M.: "Gottseidank! Alles andere wäre untragbar gewesen! Mord ist Mord und durch keine Krankheit, Wahn oder Sonstiges in irgendeiner Weise zu verharmlosen oder gar zu entschuldigen! Der gehört bis ans Ende seiner Tage hinter Schloss und Riegel ...!"

Der Entscheid des Gerichts sagt auch darkman2k zu: "Finde ich ein faires Urteil. Interessant, dass Laienrichter offenbar 'fairere' Urteile machen als die Fachrichter. Die hätten ihm sicher die Show abgekauft. Vielleicht sollte man öfter Laienrichter einsetzen!" Auch Werner H. ist dieser Meinung: "Dankeschön an die Geschworenen, ihr habt das Richtige getan, hoffentlich ist die Verteidigung so vernünftig und geht nicht in Berufung, damit endlich die betroffenen Familien zur Ruhe kommen! Viel Kraft für diese Menschen!" Das hofft Carlo W. ebenfalls: "Ich hoffe, dass die Berufung am Urteil nichts ändern wird."

Foto: Christian Jauschowetz, APA/Erwin Scheriau

"Die Geschworenen sind Helden!"

Gerdschi M. ist auch ein wenig überrascht: "Ich habe damit nicht gerechnet. Ich war überzeugt, dass sich die Justiz hier wieder nicht drübertraut. Offensichtlich gibt es dort doch noch ein paar Mutige, die sich trauen, echte Entscheidungen zu treffen! Möge die Gerechtigkeit ihr Urteil sprechen!" Helene B. schließt sich dieser Aussage wie viele andere auf unserem Facebookautritt an: "Riesengroßen Dank an die Geschworenen! Die Intelligenz ist doch noch nicht ganz ausgestorben! Ich freue mich wahnsinnig, dass die Gerechtigkeit im Namen der Opfer und ihrer Angehörigen gesiegt hat! Die Geschworenen dieses Prozesses sind meine Helden!"

"Schmerzensgeld wäre noch ein Thema" (Albatros)

Viele Leser sind voll des Dankes, was die Geschworenen betrifft, die Gutachter kommen nicht gut weg: "Jeder, der schon einmal mit Gutachtern zu tun hatte, weiß, dass diese weit weg von jeglicher Objektivität agieren und immer im Sinne des Auftraggebers entscheiden. Umso höher ist die Entscheidung der Geschworenen zu bewerten!", urteilt pinky61 streng. Leser E- Werk schlägt in dieselbe Kerbe: "Wenngleich Gutachter Grundlagen für eine Rechtssprechung liefern, so ist es im konkreten Fall wohl sonnenklar, dass dieser Verbrecher sehr wohl mit purer Absicht die Tat begangen haben wird. Dem Herrgott sei Dank, dass die Geschworenen ebenso zu dieser Ansicht gelangt sind. Und lebenslang in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist hoffentlich auch LEBENSLANG ..."

hodtbw stellt sich ganz auf die Seite der Geschädigten: "Den Opfern wird es ziemlich egal sein, was bei einem Gutachten rauskommt. Denen ist wichtig, dass dieser Mann niemals wieder auf der Straße zu sehen ist. Dass jemand nicht ganz dicht im Oberstübchen sein kann, wenn er solche Straftaten begeht, ist wohl ohnehin klar." larus bekräftigt das indirekt: "Lebenslänglich wegsperren! Übernehmen die Gutachter, die ihn als nicht zurechnungsfähig halten, die VERANTWORTUNG, wenn er wieder tötet wenn er rauskommt?"

User peter wirft abseits dieser Diskussion noch eine weitere Frage auf: "Gut so, er kommt hinter Gitter! Aber was ist mit den Opfern und Angehörigen? Wird der Staat jetzt für Schmerzensgeld aufkommen? Gerechtigkeit muss siegen." Eine noch unbeantwortete Frage, die auch in unseren Foren noch nicht oft gestellt wurde, obwohl die Gedanken unserer Leser bei den Opfern sind. Zurechnungsfähig, da sind sich viele unserer User sicher. Auch Jürgen T. hat keinen Zweifel: "Diskussion dürfte überhaupt nicht aufkommen. Jemand, der noch Auto fahren kann, Gas geben und lenken, ist einfach handlungs- und zurechnungsfähig!! Ohne jede Debatte!!!" Das sieht auch User friedhelm so: "Die Erkenntnis, dass so ein Mörder für alle Zeiten eingelocht gehört, hätte man auch billiger haben können."

Wir wollen auch Ihre Meinung erfahren: Diskutieren Sie mit Tausenden krone.at- Lesern in unseren Storypostings oder auf Facebook !