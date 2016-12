Gemeinderat: Wiener Oma- Dienst ist gerettet

Bevor sich die Politiker in die Weihnachtsferien verabschieden, hat der Wiener Gemeinderat am Freitag noch ein letztes Mal in diesem Jahr getagt. Die Tagesordnung war umfangreich: Die Abgeordneten beschäftigten sich mit dem KAV, den Berichten des Rechnungshofes und Subventionen. Gute Nachrichten gibt es für den Oma- Dienst.