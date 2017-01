Gemeindebund- Präsident gegen zusätzlichen Wahltag

Neben den Kosten äußerte Mödlhammer auch Sicherheitsbedenken. Kuverts von Urnenstimmen seien im Gegensatz zu Wahlkarten nicht zugeklebt, was, wenn etwa nicht in einem Tresor verschlossen, die Gefahr einer Wahlanfechtung mit sich bringe. Für Mödlhammer ist das in Summe "ein Schnellschuss, der bei Weitem noch nicht ausdiskutiert ist".

"Erfahrungen alles andere als berauschend"

Nach der Aufhebung der Bundespräsidentenstichwahl im Vorjahr soll das Wahlrecht reformiert werden. Vorgezogene zusätzliche Wahltage gelten als ein Mittel, um die starke Zunahme von Briefwahlstimmen einzudämmen. Mödlhammer hält die Erfahrungen aus Bundesländern, in denen es einen zweiten Wahltag bereits gibt, für "alles andere als berauschend".

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

SPÖ und ÖVP für zusätzlichen Wahltag, FPÖ gesprächsbereit

Schieder hatte zu den Feiertagen eine "Eindämmung" der Briefwahl durch die anstehende Wahlrechtsreform angekündigt. Die Briefwahl könne "nur gelinderes Mittel für jene sein, die nicht persönlich die Möglichkeit haben, die Stimme abzugeben", so der SPÖ- Klubchef. Als Alternative denkt Schieder an einen zusätzlichen, vorgezogenen Wahltag. Unterstützung für seinen Vorstoß bekam Schieder von seinem ÖVP- Gegenüber Reinhold Lopatka. Auch die FPÖ zeigte sich gesprächsbereit, die Grünen sprachen sich hingegen für die Briefwahl aus und warnten angesichts einer notwendigen Aufbewahrung der Stimmen bei einem vorgezogenen Termin vor einer neuen Fehlerquelle bei der Auszählung.