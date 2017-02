Gekündigte Beamtin: "Bezahle mit meiner Existenz"

Sie ist gezeichnet, abgemagert, gebrochen. Auf ihr lastet ein schwerer Vorwurf - Marion K. (Name geändert) gab geheime Justizdaten an eine Bekannte weiter . Die 50- Jährige macht auch keinen Hehl daraus. Der "Krone" erzählt sie, wie sie auf die verhaftete Betrügerin, der auch ein nicht ausgeführter Auftragsmord zur Last gelegt wird, reinfallen konnte.