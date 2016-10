"Geisterfahrer" entpuppten sich als Einbrecher

Einen nicht gerade unauffälligen Fluchtweg haben zwei Einbrecher in der Nacht auf Freitag in Villach in Kärnten gewählt: Die beiden Männer rasten mit ihrem Lastwagen gegen eine Einbahn. Polizisten fielen die "Geisterfahrer" auf, es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd. Einer der Männer - ein Rumäne - wurde gefasst. Dem zweiten Einbrecher gelang die Flucht.