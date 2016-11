Gehirnblutung statt Migräne: Ermittlungen laufen

Der Fall jener 36- jährigen Frau, die von einem Linzer Spital mit der Diagnose Migräne nach Hause geschickt wurde und zwölf Stunden später an einer Gehirnblutung starb, wird nun eingehend geprüft. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Sanitäre Aufsicht der Stadt ermitteln in dem Fall. Doch nicht nur das: Nun will man auch erheben, ob es weitere Vorfälle rund um falsche oder fehlerhafte Behandlungen in Linzer Krankenhäusern gegeben hat.