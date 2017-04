Gefangene in Ukraine getötet: Österreicher in Haft

Der 25- Jährige sei am Sonntag im ostpolnischen Dorf Dorohusk gefasst worden, teilte der polnische Grenzschutz laut Nachrichtenagentur AFP mit. Der Mann habe versucht, am dortigen Grenzübergang in die Ukraine einzureisen. Nun soll der Verdächtige nach Österreich ausgeliefert werden. Gegen den Beschuldigten laufe noch ein zweites Verfahren wegen "Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz".

Staatsanwalt: "Kriegsverbrechen gegen Personen"

Der Europäische Haftbefehl erfolgte nach Angaben des Sprechers jedoch aufgrund des Vorwurfs der "Kriegsverbrechen gegen Personen". Wann der 25- Jährige von Polen nach Österreich überstellte werde, konnte Habitzl noch nicht sagen. Das Außenministerium in Wien bestätigte am Sonntagnachmittag die Festnahme des Österreichers. Es werde "im Zusammenhang mit der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen in internationalen Konflikten" ermittelt.

Foto: AP

Kein Ende des Ukraine- Konflikts in Sicht

Die ukrainische Armee kämpft seit drei Jahren gegen prorussische Aufständische, die weite Gebiete im Osten des Landes kontrollieren. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 10.000 Menschen getötet, alle bisherigen Bemühungen um eine friedliche Lösung schlugen fehl.

Foto: AP