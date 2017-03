Gefährliche Verfolgungsjagd mit jungem Mofalenker

Wie die Polizei erst am Freitag bekannt gab, kam es zu dem Vorfall bereits am Dienstagnachmittag. Gegen 17.45 Uhr fuhren Beamte bei einem Streifeinsatz auf der Oberinnviertler Landstraße Richtung Mettmach, wo der Polizeiwagen auf einen Mofafahrer aufschloss.

Nachdem dieser bemerkte, dass die Polizei hinter ihm fuhr, gab er mit seinem Motor- Fahrrad Vollgas und raste in Richtung Ortszentrum. Dabei versuchte er, mit dem Fuß die Kennzeichentafel hochzubiegen, um ein Ablesen unmöglich zu machen. Die Beamten schalteten daraufhin das Blaulicht und Folgetonhorn des Wagens ein, um den Lenker anzuhalten.

Anhalteversuche der Polizei waren erfolglos

Der 16- Jährige ignorierte aber sämtliche Zeichen der Polizei, raste weiter und driftete nach einer Vollbremsung über die Kreuzung in den Achweg ein. Im Ortsgebiet in Mettmach raste er in unmittelbarer Nähe von Schulen mit extremer Geschwindigkeit Richtung Marktplatz.

Ohne Rücksicht fuhr er zwischen einer Gruppe zu Fuß gehender Kleinkinder hindurch und brachte sie somit in erhebliche Gefahr, ehe er über einen Privatweg wieder in die Oberinnviertler Landesstraße einbog. Durch das abrupte Abbiegen des Mofafahrers musste ein Lkw- Lenker heftig abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Nachdem der Mofalenker in eine Sackgasse fuhr, setzte er seine Fahrt auf einer Wiese fort. Die Beamten konnten mit dem Polizeiauto dem Moped nicht mehr folgen und somit konnte der Raser vorerst unerkannt entkommen.

Raser konnte am nächsten Tag ausgeforscht werden

Weil die Beamten Teile des Kennzeichen erkannt hatten, gelang es ihnen nach umfangreichen Erhebungen jedoch am nächsten Tag den Raser auszuforschen. Bei der Befragung nach dem Grund seiner irren Raserei gab der uneinsichtige 16- jährige Arbeitslose aus dem Bezirk Braunau gegenüber der Polizei an, dass die Begutachtungsplakette seines Mopeds abgelaufen und er deshalb davongerast sei.

Bei der anschließenden Begutachtung des Mopeds konnten noch weitere technische Mängel festgestellt werden. Der Bursch wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Bezirkshauptmannschaft Ried und bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.