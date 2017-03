Gauck & Van der Bellen gegen "Verzwergung Europas"

"Es gibt so viele Fragen, die wir nur gemeinsam lösen können oder gar nicht", sagt Van der Bellen.

Foto: AP

Die Flüchtlingspolitik sei da nur ein Punkt, es gehe auch um die Wirtschaftspolitik, die Energiepolitik und vieles andere mehr. "Europa ist der Garant für unseren Wohlstand", so der Bundespräsident, "der Garant für unsere Freiheit und unsere Freiheitsrechte."

Foto: AP

Gerade in Zeiten, in denen in Europa, aber auch in den USA neuer Nationalismus aufflammt, könne das gar nicht oft genug betont werden. Paradoxerweise habe er gerade diesem Nationalismus seinen Wahlsieg zu verdanken, glaubt Van der Bellen.

Foto: AFP

Denn erst nach der Brexit- Entscheidung der Briten sei es ihm erfolgreich gelungen, mit dem Europa- Thema Wahlkampf zu machen. "Die Jungen und die ganz Jungen haben plötzlich Angst um ihre Zukunft bekommen", so Van der Bellen.

Alexander Van der Bellen traf in Berlin auch den "President-elect" Frank-Walter Steinmeier. Foto: Bundesheer/Peter Lechner

Christian Hauenstein, Kronen Zeitung