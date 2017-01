Gattin erschossen: Täter (81) im Spital gestorben

Jener 81- Jährige, der in Wien- Simmering seine 71- jährige Frau getötet und sich anschließend in den Kopf geschossen hatte , ist am Wochenende gestorben. Der Mann war nach der Tat im Krankenhaus notoperiert worden, in der Nacht auf Samstag erlag er seinen Verletzungen. Das Motiv für den Mord und Suizid ist noch immer unklar.