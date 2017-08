Gasexplosion in Linz: Ein Schwerverletzter

In der Nacht auf Samstag ist ein 66- jähriger Mann bei einer Gasexplosion in seiner Wohnung in der Linzer Hueberstraße schwer verletzt worden. Er erlitt schwere Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus nach Graz gebracht. Der Dachstuhl des dreistöckigen Mehrparteienhauses stand in Flammen. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei ermittelt nun die Ursache.