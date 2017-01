Gangbetten- Skandal: Jetzt prüft Volksanwaltschaft

Die Volksanwaltschaft untersucht Anzahl und Belegsdauer von Gangbetten, Ziel sind nachhaltige Reformmaßnahmen. "Keinesfalls ist akzeptabel, dass in Österreich die Unterbringung von kranken Menschen in Gangbetten als Normalität betrachtet wird", so Kräuter am Sonntag in einer Aussendung.

"Sollten reguläre Betten und Krankenzimmer aus Personalmangel nicht belegt werden und gleichzeitig kranke Menschen unter unzumutbaren Bedingungen auf Gängen untergebracht werden, handelt es sich um ein eklatantes Systemversagen", hielt der Volksanwalt fest.

Volksanwalt Günther Kräuter sorgt sich um die Heimbewohner. Foto: Jürgen Radspieler

Janßen: "Situation nicht akzeptabel"

Zuletzt war besonders die 2. Medizinische Abteilung des Wilhelminenspitals nach Berichten kritisiert worden, dass dort Betten in Zimmern nicht belegt wurden , da sie als gesperrt galten. KAV- Generaldirektor Udo Janßen hatte dies als nicht akzeptabel bezeichnet und das Spital angewiesen, die Zimmer zu belegen.

Zugleich hatte Janßen Gangbetten mit dem Hinweis auf die aktuell angespannte Situation verteidigt - wegen der Grippewelle seien Stationen in Isolierstationen umgewandelt worden. Grundsätzlich merkte der KAV- Chef an, dass es in jedem Land in Zentraleuropa Gangbetten gebe, da Spitäler nicht immer auf den maximal zu erwartenden Versorgungsbedarf ausgerichtet seien.

Video: Gangbetten - Trauriger Alltag in Wiens Spitälern