Gäste retten sich "in letzter Sekunde" vor Flammen

In einer Frühstückspension in Graz ist in der Nacht auf Montag ein Brand ausgebrochen. Die Gäste der Pension konnten sich retten, eine Person musste jedoch wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Ursache für das Feuer ist nicht bekannt, der Sachschaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt.