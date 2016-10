Fußgänger bei Verfolgung von Polizeiauto erfasst

Dramatische Szenen am Mittwochvormittag in Klagenfurt: Als Polizisten nach einem versuchten Einbruch vier Verdächtige zu Fuß und per Dienstauto verfolgten, wurde ein unbeteiligter Passant vom Streifenwagen erfasst und verletzt. Der 49- Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, zwei der vier Täter konnten die Beamten festnehmen.