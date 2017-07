Fußgänger (19) von Auto erfasst und getötet

Tragischer Unfall in der Nacht auf Samstag im oberösterreichischen Franking: Ein 19 Jahre alter Fußgänger - er war dunkel gekleidet - war am Fahrbahnrand unterwegs, als er vom Auto eines 18- Jährigen erfasst und in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der 19- Jährige starb noch an Ort und Stelle, der Beifahrer des Lenkers erlitt Verletzungen.