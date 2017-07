Fußballfans plündern Tankstellenshop: 73 Anzeigen!

Gleich ein ganzer Reisebus voller kroatischer Fußballfans ist in Kärnten der Polizei ins Netz gegangen. Alle 73 Insassen wurden u.a. wegen Ladendiebstählen und Drogenvergehen angezeigt. Bei einem Stopp ihres Busses bei einem Tankstellenshop in Eisentratten bei Krems sollen sie nämlich so einiges mitgehen haben lassen - ohne zu bezahlen!