"Furchtbarer Knall" - Blitz setzte Dach in Brand

Die Hitzewelle nähert sich langsam dem Ende, und bis es Mitte der nächsten Woche nachhaltig abkühlt, ist leider wieder mit Unwettern zu rechnen. Am Mittwoch war vor allem die Obersteiermark betroffen. In Thörl schlug ein Blitz in ein Haus ein. In Neuberg erschwerte das Gewitter die Bergung eines verletzten Wanderers.