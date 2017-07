Fuhrpark- Chef angeblich für Geheimdienst tätig

Es seien "politisierte, fiktive Anschuldigungen", die gegen ihn vorgebracht würden, hatte der 52- Jährige im Zuge seiner Vernehmungen in den Jahren 2015 und 2016 gesagt. Andererseits behauptet der Autohändler, er habe im Zusammenhang mit dem A4- Flüchtlingsdrama anfänglich erworbene Informationen über die Bande in Bulgarien an die dortigen Sicherheitsorgane weitergegeben. Laut der ungarischen Nachrichtenagentur MTI behauptet H., er habe seit 1996 den bulgarischen Inlandsgeheimdienst mit Informationen versorgt.

Als H. von Schleppungen erfuhr, will er Polizei verständigt haben

Die Kooperation mit dem afghanische Haupt- und dem bulgarischen Zweitangeklagten habe begonnen, als diese ihn gebeten hätten, beim Erwerb von Bussen und Lastwagen zu helfen, die zum Schein im Namen bulgarischer Staatsbürger gekauft wurden. Erst nach einem Zwischenfall, als von der Polizei in einem solchen Fahrzeug geschleppte Menschen entdeckt wurden, habe er verstanden, womit sich der Haupt- und der Zweitangeklagte überhaupt beschäftigen. Darauf habe er sich zum ersten Mal in Bulgarien an die Sicherheitsorgane gewandt.

Richter Janos Jadi blättert in den Polizeiverhörprotokollen der Angeklagten. Foto: Gabor Agardi

Unbekannter afghanischer Helfer in Serbien

Laut seinen Angaben will der Fünftangeklagte darauf gedrängt haben, dass die ungarische und bulgarische Polizei gemeinsam der Schlepperbande das Handwerk legen. Der hauptangeklagte Afghane habe einen ebenfalls afghanischen Helfer in Serbien, verriet der 52- Jährige der Polizei. Auf diesem Weg seien täglich mehrere Hundert Migranten über die Grenze nach Ungarn geholt worden. Der Zweitangeklagte habe vom Hauptangeklagten 5000 Euro für jede Schlepperfahrt nach Österreich und 8000 Euro für Fahrten nach Deutschland erhalten, wovon 500 Euro an die Chauffeure gegangen seien.

Bandenchef Samsooryamal Lahoo droht eine lebenslange Haftstrafe in Ungarn. Foto: Gabor Agardi

Metodi G.

Mit der Erörterung der Aussagen des Fünftangeklagten wird der Prozess des Jahres am 5. Juli fortgesetzt. Möglicherweise wird dann auch die Öffentlichkeit erfahren, was es mit der angeblichen Tätigkeit für den bulgarischen Geheimdienst im Detail auf sich hat. Dem 52- Jährigen drohen bei einem Schuldspruch wegen organisierter Schlepperei bis zu 20 Jahre Haft.