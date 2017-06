Für Kern ist Kurz- Vorstoß "nicht ernst zu nehmen"

Das Wahlkampfgeplänkel geht weiter: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat den Vorstoß von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zur Schließung der Mittelmeerroute erneut scharf kritisiert. "Da müssen wir in Österreich ein bisschen aufpassen, was unsere europäische Verantwortung ist, und wie wir da auftreten können, so dass wir ernst genommen werden", sagte Kern am Donnerstag nach dem EU- Gipfel in Brüssel.