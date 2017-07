Fünfte Frau ausgeraubt: 2 Verdächtige festgenommen

Nach einem fünften Überfall auf eine ältere Frau in Graz sind am Mittwochnachmittag zwei Verdächtige festgenommen worden. Noch sei unklar, ob es sich bei ihnen um die gesuchten Serientäter handelt, hieß es seitens der Polizei. Der Überfall wurde gegen 15.30 Uhr im Bereich Neuholdaugasse/Hüttenbrennergasse verübt. Das Opfer, Jahrgang 1948, wurde bei dem Raub verletzt und befand sich in ärztlicher Behandlung.